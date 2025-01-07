Лишь один ребёнок младше 14: японские учёные бьют тревогу насчёт демографии

В Стране восходящего солнца к 2720 году может остаться лишь один подросток младше 14 лет.По мнению профессора экономики Хироси Есиды из Университета Тохоку, к 5 января 2720 года в Японии может остаться только один ребёнок младше 14 лет.
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