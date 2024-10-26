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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макэвой о неудачном старте «Бостона»: «Обычно мы начинали сезон мощно. Паниковать не собираемся, мы в порядке, впереди много матчей»

«Брюинс» потерпели 5 поражений в 8 матчах со старта регулярного чемпионата.  «Нам не нравятся эти результаты, и мы это понимаем.

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