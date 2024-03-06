В Красноярске завершено расследование уголовного дела о хищении денежных средств при поставке лекарственных препаратов для нужд пациентов в федеральном учреждении здравоохранения

Следственными органами СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении бывших должностных лиц ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства», а также представителя коммерческой организации.
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