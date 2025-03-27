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В Госдуме заявили о необходимости поддержания боевой готовности граждан

В Госдуме заявили о необходимости поддержания боевой готовности граждан

Депутат Шеремет заявил о необходимости систематически проводить военные сборы В России нужно ввести практику обязательных военных сборов для граждан, находящихся в запасе, заявил news депутат Госдумы Михаил Шеремет.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Военные сборы это хороший принцип переподготовки. Но, есть нюансы! Срок службы по призыву очень короткий. Наверное пора добавить, хотя бы, пол-года. В случае следующей войны с НАТО, они не будут ждать слаженности бойцов и воевать уже придется — Действующей Армии, т. е. Призывной!
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19 час.
147683 Сероев
Молодцы ДУМЦЫ У нас же есть огромный патриотический резерв который скачет на сцене и ТВ каналах Средне азиатские граждане тоже с воодушевлением пойдут Тем более после радушных встреч с их ханами
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19 час.
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