В Госдуме заявили о необходимости поддержания боевой готовности граждан

EV

Evgeni Velesik

Военные сборы это хороший принцип переподготовки. Но, есть нюансы! Срок службы по призыву очень короткий. Наверное пора добавить, хотя бы, пол-года. В случае следующей войны с НАТО, они не будут ждать слаженности бойцов и воевать уже придется — Действующей Армии, т. е. Призывной!