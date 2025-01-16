Bloomberg: Канада готова ввести пошлины на товары из США на 105 млрд долларов

Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru Канада готова ввести пошлины на американские товары на сумму 105 миллиардов долларов при вводе избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом пошлин на канадскую продукцию.
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