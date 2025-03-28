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Царьград

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Под Харьковом пекло: Русские "Герани" нашли то, что искали. Повсюду километровые столбы дыма

Под Харьковом пекло: Русские "Герани" нашли то, что искали. Повсюду километровые столбы дыма

ВС России ударили "Геранями" по цеху производства БПЛА в Харьковской областиВ населённом пункте Богодухов Харьковской области уничтожен цех по производству украинских беспилотников.

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