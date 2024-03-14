Машину поцарапали на парковке – 6 действий, чтобы получить компенсацию

1. Выясняем: ДТП или нет? С точки зрения Федерального закона «О безопасности дорожного движения» ДТП – это «событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб».