За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 929 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Васильев
    То солярка, то яйца, теперь авиабилеты .... Торгаш всегда хочет хапнуть побольше и плевать ему на народ!Сдерживание цен н...
  • Ливень
    ах оно ещё и сдерживает)))В Банке России ра...
  • Ливень
    аудя фсё....Теперь только за ...

Машину поцарапали на парковке – 6 действий, чтобы получить компенсацию

Машину поцарапали на парковке – 6 действий, чтобы получить компенсацию

1. Выясняем: ДТП или нет? С точки зрения Федерального закона «О безопасности дорожного движения» ДТП – это «событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх