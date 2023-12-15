Как собрать душевую кабину

В ванных комнатах стало популярным осуществлять установку душевых кабин. Внешне они представляют собой поддон и стенки с дверцами, а некоторые модели могут комплектоваться и крышкой со встроенным освещением.
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