Воинственной риторике Макрона нашли объяснение

Президент Франции Эммануэль Макрон, делая резкие заявления в адрес России, пытается сохранить лицо и минимизировать возможный репутационный ущерб, считает советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
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