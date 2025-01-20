Комитет ГД одобрил проект о контроле за поведением военнослужащих на УДО

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, который закрепляет в законах механизм мониторинга поведения лиц, освобожденных условно-досрочно.
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