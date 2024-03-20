Царьград
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Царьград

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  • Владимир Алтайцев
    Поганый  Царьград  опять  в  своей  поганой  манере по примеру  Запада  всё  льёт помои на  СССР. Никакой  поганой  п..."Поганой советско...
  • Юрий Во
    Непонятно все это. Все "красные черты" давно пройдены и хохлами и коллективным Западом. Пора и "зубы" показать. Шарах...Ответка за Африку...
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Много "дури": Путин призвал министров не расслабляться

Много "дури": Путин призвал министров не расслабляться

По завершении всех выборных процедур, одержав победу, президент России Владимир Путин встретился с лидерами парламентских фракций, где обратился не только к ним, но и к кабмину, и ко всем, кто возглавляет страну, представляя интересы просто народа.

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