Много "дури": Путин призвал министров не расслабляться

По завершении всех выборных процедур, одержав победу, президент России Владимир Путин встретился с лидерами парламентских фракций, где обратился не только к ним, но и к кабмину, и ко всем, кто возглавляет страну, представляя интересы просто народа.
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