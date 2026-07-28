Отряд кораблей Тихоокеанского флота РФ прибыл во вьетнамский порт Камрань

Отряд кораблей Тихоокеанского флота России в составе дизель-электрической подводной лодки «Уфа» и спасательного судна «Игорь Белоусов» зашел во вьетнамский порт Камрань, 28 июля сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
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