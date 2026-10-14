Эндокринолог Оксана Завальная рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», что мужчины чаще склонны к накоплению жира вокруг внутренних органов, тогда как у женщин жировая ткань преимущественно располагается под кожей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В ЕС опасаются за...
- В ЕС опасаются за...
- В ЕС опасаются за...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым