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Царьград

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Скиталец: ВСУ использовали детей как живой щит в Донбассе

Скиталец: ВСУ использовали детей как живой щит в Донбассе

Старший оператор БПЛА "Орлан-10" с позывным Скиталец сообщил, что украинские силы используют натовскую тактику, прикрываясь мирным населением и детьми в Херсоне и Донбассе для предотвращения атак во время штурмов и управления беспилотниками.

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