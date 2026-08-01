Скиталец: ВСУ использовали детей как живой щит в Донбассе

Старший оператор БПЛА "Орлан-10" с позывным Скиталец сообщил, что украинские силы используют натовскую тактику, прикрываясь мирным населением и детьми в Херсоне и Донбассе для предотвращения атак во время штурмов и управления беспилотниками.
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