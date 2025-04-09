Дроны и катера с камерами проследят за безопасностью на «Алых парусах» и ПМЭФ

Как сообщил зампред комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков, с помощью катеров с тремя камерами, распознающими суда и нарушения, проследят за безопасностью на воде в новом сезоне навигации и во время "Алых парусов", Военно-морского парада и ПМЭФ.