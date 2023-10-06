НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

2 подписчика

CD Projekt Red потратила более 120 миллионов евро на спасение репутации Cyberpunk 2077 Гля...

CD Projekt Red потратила более 120 миллионов евро на спасение репутации Cyberpunk 2077 Гля...

CD Projekt Red потратила более 120 миллионов евро на спасение репутации Cyberpunk 2077Глядя на финансовые данные, недавно опубликованные CD Projekt RED, становится очевидным довольно впечатляющий факт: команда потратила более 120 миллионов долларов на реабилитацию игры и репутации всей компании с помощью крупных обновлений, включая запуск нового расширения… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх