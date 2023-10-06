CD Projekt Red потратила более 120 миллионов евро на спасение репутации Cyberpunk 2077 Гля...

CD Projekt Red потратила более 120 миллионов евро на спасение репутации Cyberpunk 2077Глядя на финансовые данные, недавно опубликованные CD Projekt RED, становится очевидным довольно впечатляющий факт: команда потратила более 120 миллионов долларов на реабилитацию игры и репутации всей компании с помощью крупных обновлений, включая запуск нового расширения… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.