В Турции потребовали отменить концерт 50-летнего российского комика, иноагента Максима Галкина, который должен пройти в Стамбуле 25 октября, из-за поддержки действий израильской армии в секторе Газа.
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