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Врач Иванова заявила, что количество мокрых подгузников и прибавка веса могут указать, хватает ли младенцу молока

Врач Иванова заявила, что количество мокрых подгузников и прибавка веса могут указать, хватает ли младенцу молока

В первые дни после выписки из роддома родители часто беспокоятся о здоровье малыша. Врач-неонатолог Дарья Литова и врач-оториноларинголог Елена Иванова из клиники «Альфскрин» рассказали «ТСН24», какие изменения у новорожденного являются нормой, а какие требуют внимания врача.

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