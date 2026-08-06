Врач Иванова заявила, что количество мокрых подгузников и прибавка веса могут указать, хватает ли младенцу молока

В первые дни после выписки из роддома родители часто беспокоятся о здоровье малыша. Врач-неонатолог Дарья Литова и врач-оториноларинголог Елена Иванова из клиники «Альфскрин» рассказали «ТСН24», какие изменения у новорожденного являются нормой, а какие требуют внимания врача.