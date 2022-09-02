Как россиянам покупать приложения на Android, рассказал аналитик Муртазин

Пользователям из России разрешили альтернативные способы оплаты покупок в Google Play. Однако, по сути, для россиян ничего не изменилось, рассказал в беседе с Общественной службой новостей ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Пользователям из России разрешили альтернативные способы оплаты покупок в Google Play. Однако, по сути, для россиян ничего не изменилось, рассказал в беседе с Общественной службой новостей ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
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