Запуск настольных процессоров Intel Core Ultra 200 Arrow Lake отложен до 24 октября Первон...

Запуск настольных процессоров Intel Core Ultra 200 Arrow Lake отложен до 24 октябряПервоначально запуск процессоров Intel Arrow Lake-S “Core Ultra 200” для настольных ПК планировался на 17 октября, однако, как сообщает HKEPC, теперь их выпуск отложен на неделю, но они все равно будут запущены в октябре.
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