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Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец высказался после матча с «Адмиралом» (4:5 ОТ). «Понимали, что в первом периоде «Адмирал» дома активнее играет, старались сдержать их.