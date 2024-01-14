НХЛ призвала IIHF скорее определиться с судьбой сборной Израиля

Национальная хоккейная лига (НХЛ) обратилась к Международной федерации хоккея (IIHF) с призывом допустить сборную Израиля к участию в турнирах, о чем пресс-служба опубликовала соответствующее заявление 13 января.
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