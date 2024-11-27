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Политика как она есть

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Наемник ВСУ устраивал аукционы украденных из Курской области вещей

Наемник ВСУ устраивал аукционы украденных из Курской области вещей

Литовский наемник Шарунас Ясюкявичюс Вооруженных сил Украины (ВСУ), против которого Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте и наемничестве, устраивал интернет-аукционы вывезенных из Курской области вещей.

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