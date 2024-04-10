Замена красного мяса на сельдь/сардины может спасти до 750 000 жизней в год в 2050 году

Замена красного мяса на «кормовую рыбу», такую как сельдь, сардины и анчоусы, может спасти до 750 000 жизней в год в 2050 году и значительно снизить распространенность инвалидности в результате заболеваний, связанных с питанием, заявляют авторы нового исследования, опубликованного в научном журнал BMJ Global Health.