Маску отказались продать компанию по разработке искусственного интеллекта

Советдиректоров корпорации OpenAI отказался от предложения американского миллиардера, руководителя DOGE Илона Маска о продаже некоммерческой организации, которая занимается разработкой искусственного интеллекта и обучением нейросетей.
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