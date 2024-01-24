O Globo: женщина, назвавшая себя дочерью Пеле, потребовала эксгумации его тела

Мария ду Сокорро Азеведу назвала себя дочерью трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле и обратилась в суд с требованием провести эксгумацию тело спортсмена после отрицательного итога ДНК-теста, сообщает O Globo.
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