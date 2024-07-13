В Царском Селе откроются дни оперы и балета

Их посвятят 225-летию со дня рождения Александра Пушкина Представления пройдут в Екатерининском парке музея-заповедника «Царское Село» в течение двух дней и станут частью большого фестиваля, приуроченного к 225-летнему юбилею Александра Пушкина.
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