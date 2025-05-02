Сегодня церковь чтит память святой Матроны Московской: какие чудеса и деяния она сделала для людей, как помогает Ольга БезродняяСегодня, 2 мая, верующие православные христиане отмечают память святой блаженной Матроны Московской — одной из наиболее почитаемых святых в России.