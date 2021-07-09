Сатановский предрёк России новую войну: "Они готовы на всё, чтобы мы пропали пропадом"

"Пульс Планеты"ПолитикаСатановский предрёк России новую войну: "Они готовы на всё, чтобы мы пропали пропадом" Евгений Сатановский назвал американцев и европейцев "расчётливыми крокодилами с чёрствыми сердцами".Вернуться к статье306НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладлен"...как минимум потеряли образование, науку и промышленность. Они разорены и обескровлены...." А что у нас на много лучше???степан дуновВот прочитал ваш комент и дурно стало, сколько еще таких безмозглых готовых свою страну предать в силу злобного всем недовольного менталитета.ВладленСпасибо. Ну прямо осчастливили! Наверно из чекистов, которые бывшими не бывают???Илона ЗайцеваСогласна на все 100%.Владимир МоловикОй, и не говори! А ещё есть такие холуи, что в своих именах увековечили для себя вождей. Сам-то человечек — пшик, а имя — как грохот из крупнокалиберного орудия. Весьма комично.ВладленУважаемый Вовик! А Вы сами себя назвали???Компанцев Сергейда автор во м многом прав но не знает тонкости мы не разу не напали за 2000 лет , а запад это сделал теперь в 3 как точно назвать кто на нас нападает теряет территорию в том числе Израиль он ведет войну 500 лет сотруднику спец служб это должен знать ему нужно приготовить золото с 1450 года и выселение тожеВиктор ГемановЧто-то с логикой у вашего поста напряжёнка, да и содержание как-то "гуляет". Возможно, перепили с утра...кофе?НГНаталья ГолубеваВы хоть в курсе,что Израиль,как государство, появился на карте мира лишь в 1949 году?)))Причём,с подачи СССР...)))Компанцев Сергейа до этого где жили евреи что святые все да они жили по всему миру и есть траст там они указаны , а до СССР как эту территорию называли империей и 2000 лет не разу не нападала на другие страны вы дамочка назовите 5 поколей своих предков может там и евреи были ..Владимир ШалимовНеизлечимая жертва ЕГЭ, что ли?Александр КлюяновКакой толк обвинять Запад в очередной раз? В потере бывших общесоюзных территорий и потере необходимого влияния на ВСЕ бывшие республики СССР ВИНОВНЫ как последние руководители-предатели Иуда Горбачёв и Алко Ельцин, так (и в большей степени!) В. Путин с лавровским МИД. Например, кого они назначали послами РФ на Украину? Недалёкого газовщика Черномырдина и проворовавшегося мошенника Зурабова. Ни тот, ни другой совершенно не занимались вопросами начавшегося при них гнобления русских и уничтожением русского языка. Первого заботили только доходы от поставляемых углеводородов, второй стал липшим другом врага России Порошенко. Кто из политиков высшего ранга РФ признал публично позорный проигрыш (и перечислил причины) американцам (с обратной стороны Земли!), установившим на территориях перелицевавшихся приграничных стран полный контроль над всем периметром РФ? НИКТО за катастрофический провал не пострадал. НИКТО не подал добровольно в отставку, поняв, что по его вине Россия понесла и будет нести десятилетиями астрономические потери во всех аспектах материальной, политической и культурной жизни государства. Значит в самой России у народа нет возможности активно влиять на собственную власть, а над властью нет Закона, который бы адекватно обеспечивал контроль за результатами деятельности высших должностных лиц государства.Владлен"Значит в самой России у народа нет возможности активно влиять на собственную власть, а над властью нет Закона, который бы адекватно обеспечивал контроль за результатами деятельности высших должностных лиц государства." Так поэтому все Вами описанное и происходит. Весь мир боится человека,которым руководят, не интересы. Народа, общества и даже государства.А свои болезненные амбиции!!НГНаталья Голубевадумаете,все крутышки и олигархи будут за вас воевать?они свалят за бугор к своим домикам и банк. счетам и яхтам(все эти,кто типа болеют за народ),а отбиваться и защищать свои семьи будете все вы и прочие простые люди...ВладленСпасибо. За меня не надо. Пускай лучше за Вас!!!KPkolenov peterК великому сожалению Сатановский во многом ПРАВ!СЗСергей ЗюкинВойна неизбежно будет, вопрос только в том, в насколько обозримом будущем. В ближайшем будущем объединённый Запад на нас не кинется - велик шанс всемирной катастрофы, а они хотят безоговорочной победы, чтобы навсегда покончить с Россией, как 80 лет назад мечтали нацисты. Поэтому будут терпеливо ждать - 20, 30 и более лет, пока к власти в России придет поколение тиктокеров, которым плевать на вековые ценности предков, которым нужно жить здесь, сейчас и хорошо, а для этого можно и нужно продать Родину за западные блага! Но... есть ещё Китай и что там будет за эти десятилетия - неизвестно! И с кем воевать придется - тоже, но придется, сомнений нет: и через 30 и через 50 лет территория и богатства России останутся лакомым куском для всех хищников, и с Запада и с Востока!ВладленБраво!!! А на хрена им с нами воевать? Если наша несменяемая политическая власть.Разрушает государственные устои лучше всякой войны!!!НГНаталья Голубевакинутся с Бл.Востока и очень радостноЯЯнаЗастрявшим в прошлом, будущее недоступно...НГНаталья Голубеваа если не знаешь прошлого и не учитываешь его уроки,рискуешь его повторитьЯЯнаЗнать-не застревать. Такая зацикленность становится руководством к действию на подсознательном уровне..ВладленВ диалектике. Это называется закон ."Перехода количественных изменений в качественные"!!!Муса ТуяковЯ, согласен с выводами Владлена! Нахера нужно воевать со страной,которая сама себя губит ненавидя, всех окружающих.Dimitar StoychevРусия трябва да внимава , какъв президент ще избере след Путин. Аз съм русофил . Много често гледам ю туб и други , където се търси одобрението на чужденците, все едно Русия е малко дете. Най ме учудва, че се коментира , какво казват фашистките войници и офицери от немската армия , това е непростимо да се интересуваш от мнението на тези убийци. Във филмите напоследък поне червеноармейците и гражданите по време на ВСВ ги дават спретнати , чисти и изглеждащи достойно. Най-отявлените русофоби , лъжци и неприятели на Русия трябва директно да се наказват , където и да са чрез агенти , но не като Петров и Беширов, които ги научи целия свят. Дали е вярно , аз се съмнявам. А трябва , както израелците постъпват - виновен -наказан. Американците арестуват безнаказано , щом е виновен според тя. Балтийските републики, Полша, Украйна сипят претенции и лъжи и никакъв отговор от Русия а само оправдания и обяснения. Тях ги насъскват и използват, но западните СМИ ги поддържат и там народа им вярва. Русия да си промени поведението към тези табаки.Артем ЛуспарянТем кто нападёт на Россию как всегда не поздорвиться но и нынешним властям не надо ждать ничего хорошего . Национальная гвардия это одно - а вооружённый народ это совсем другое . Бойтесь проклятые твари за всё ответите по любому .НГНаталья ГолубеваВы уже записались в военкомат?ВладленОгласите! Кто нападать будет???avershin1947mailru АвершинДа не будут они нападать, а будут гнать в Россию беженцёв, а они разрушать нашу страну как сейчас Европу.Галина МухнийВойна теперь без военкоматов и это очевидно, Сатановский как всегда прав.Комментировать
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