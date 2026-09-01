Мел Гибсон извинился за пародирование сурдопереводчика на фестивале в Торонто

Мел Гибсон высмеял сурдопереводчика на сцене фестиваля в Торонто. Видеозапись жестов актера стала вирусной, в беседе с The New York Times артист принес публичные извинения.
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