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Закон, порядок, государство

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На Камчатке завершился чемпионат Тихоокеанского флота по зимнему офицерскому троеборью

На Камчатке завершился чемпионат Тихоокеанского флота по зимнему офицерскому троеборью

Чемпионат по зимнему офицерскому троеборью представлял собой 3 дисциплины: лыжная гонка, стрельба из пистолета Макарова и плавание вольным стилем.

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