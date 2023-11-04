ХАМАС сообщил, что жертвами ударов ЦАХАЛ по Газе стали более 60 заложников

Жертвами ударов израильской армии за время обострения конфликта стали более 60 заложников. Об этом заявило военное крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Аль-Кассам», его слова привело РИА «Новости».
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