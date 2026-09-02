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ВЕСТИ КРЫМ

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В Ялте курьер-иностранец похитил у пенсионерки более 700 тысяч рублей

В Ялте курьер-иностранец похитил у пенсионерки более 700 тысяч рублей

Ваш браузер не поддерживает видео. Мошенники по телефону убедили 66-летнюю женщину, что её обвиняют в госизмене, и заставили передать курьеру все накопления — 726 тысяч рублей,сообщили в МВД Крыма.

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