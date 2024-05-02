В США умер еще один экс-сотрудник Boeing после дачи показаний против компании

Он указал на серьезные нарушения в производстве Boeing 737 MAX.Бывший сотрудник компании Boeing Джошуа Дин дал показания на судебном процессе, связанном с нарушениями в компании Spirit AeroSystems, поставщике Boeing, в 2022 году.
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