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Депутат ЕП Вилимски назвал острым интервью Путина журналисту Карлсону

Депутат ЕП Вилимски назвал острым интервью Путина журналисту Карлсону

Депутат Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Гаральд Вилимски назвал интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону на фоне информационной блокады со стороны Запада "еще более острым".

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