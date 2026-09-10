Right-Wing Bolsonaro Overtakes Socialist Lula On Polymarket As Brazil Election Nears Polymarket's "Brazil Presidential Election" market, with nearly $150 million in trading volume, now favors right-wing Senator Flávio Bolsonaro over leftist President Luiz Inácio Lula da Silva ahead of October's election.
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