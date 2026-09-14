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Подрядчик задолжал строителям-нефтяникам миллионы за работу в Нижневартовске

Подрядчик задолжал строителям-нефтяникам миллионы за работу в Нижневартовске

НИЖНЕВАРТОВСК, 14 сентября, ФедералПресс. Прокуратура заставила руководство строительной компании «Контакт Интернэшнл», которая работает на месторождениях, выплатить сотрудникам более 5 млн рублей долгов по зарплате.

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