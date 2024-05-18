Зеленский: решение Запада об оружии дало России большое преимущество

Ограничения, наложенные Западом, на использование переданного им оружия на Украину для ударов по территории России дали Москве большое преимущество в конфликте, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
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