Эксперт объяснил, как не допустить выхода медведей к людям

В России для предотвращения нападений медведей на людей следует создавать заповедники, где животные смогут находиться вдали от населенных пунктов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС РТ оставил под...
- Депутат Бессараб ...
- Удары ВСУ повреди...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым