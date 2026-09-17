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Татар-информ

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Эксперт объяснил, как не допустить выхода медведей к людям

Эксперт объяснил, как не допустить выхода медведей к людям

В России для предотвращения нападений медведей на людей следует создавать заповедники, где животные смогут находиться вдали от населенных пунктов.

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