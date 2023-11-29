Настя сидела на уголке дивана, держа в руках куклу Маринку, книжку про Чиполлино, у ног её стоял пакет с портретом Аллы Пугачёвой, стираный бабушкой не раз, в котором лежали нехитрые пожитки девчонки.
Настин Олег
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Галина Баранова
Судьба...
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ВВ
Виктория Виктория
Жизнь прожить - не поле перейти....
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Элеонора Коган
Да,непросто сложилась жизнь Насти и её отца, Олега. Он посвятил свою жизнь дочери.Да,он пытался уйти, но не смог, а мать смогла, и бросила её в угоду мужикам. И Настя не стала с ней даже разговаривать. Она сейчас сама выучилась,стала педагогом, учителем русского языка и даже завучем. И селяне её уважают и ценят. Молодцы Олег и Настя!!!И Настя позаботилась о личной жизни отца и у него появилась семья. Здоровья им и счастья!!!
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11 час.
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