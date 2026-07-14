В Краснодаре мэр Наумов проверил недострой после видео с детьми

В Краснодаре после публикации в социальных сетях информации о несовершеннолетних, находившихся на крыше недостроенного здания на улице Есенина, городские власти организовали дополнительную проверку данного объекта.
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