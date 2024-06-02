Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

Ученые создали нейросеть, которая выявляет онкозаболевания

Ученые создали нейросеть, которая выявляет онкозаболевания

Врачи смогут использовать ее для повышения точности постановки диагнозов Ученые Псковского государственного университета совместно с коллегами из Витебского государственного университета имени Машерова создали первую российско-белорусскую нейросеть, которая позволяет выявлять рак шейки матки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МЕ
Михаил Е
Т.е. и оставшихся врачей уберут?
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх