Ученые создали нейросеть, которая выявляет онкозаболевания

Врачи смогут использовать ее для повышения точности постановки диагнозов Ученые Псковского государственного университета совместно с коллегами из Витебского государственного университета имени Машерова создали первую российско-белорусскую нейросеть, которая позволяет выявлять рак шейки матки.
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