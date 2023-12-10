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Несекретные материалы

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Брайтон-Бич: как появился "самый русский район" в Нью-Йорке?

Брайтон-Бич: как появился "самый русский район" в Нью-Йорке?

На юге Бруклина на побережье Атлантического океана расположился «русский район» в Нью-Йорке – Брайтон-Бич, который ещё называют «Маленькой Одессой» (якобы из этого города приехало очень уж много граждан).

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