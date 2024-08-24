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Проект «Комфортное Поморье» помогает жителям региона реализовывать свои инициативы

Проект «Комфортное Поморье» помогает жителям региона реализовывать свои инициативы

Об одной из них рассказывают наши коллеги с телеканала «Регион 29» в своём новом ролике о «Комфортном Поморье»Кстати, в каждом муниципальном округе работает координатор проекта «Комфортное Поморье», который разбирается во всех вопросах, связанных с этим проектом.

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