Американский оборонный гигант Lockheed Martin официально представил систему MORFIUS™ X-Rotor — многоразовый дрон-перехватчик, созданный для нейтрализации массовых атак БПЛА и вражеских роёв.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Американский оборонный гигант Lockheed Martin официально представил систему MORFIUS™ X-Rotor — многоразовый дрон-перехватчик, созданный для нейтрализации массовых атак БПЛА и вражеских роёв.
Свежие комментарии