В Москве заработает специальный сервис с графиком отключений горячей воды

РИАМО - 20 апр. После 20 апреля в столице начнет свою работу информационный сервис, с помощью которого можно будет узнать сезонный график отключений горячей воды, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.