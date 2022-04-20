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В Москве заработает специальный сервис с графиком отключений горячей воды

В Москве заработает специальный сервис с графиком отключений горячей воды

РИАМО - 20 апр. После 20 апреля в столице начнет свою работу информационный сервис, с помощью которого можно будет узнать сезонный график отключений горячей воды, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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