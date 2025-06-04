Нижегородская область и Китай договорились о совместных высокотехнологичных проектах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июня, ФедералПресс. На полях конференции ЦИПР глава Нижегородской области Глеб Никитин провел переговоры о перспективах совместных проектов с делегацией из Китайской Народной Республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии