Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области помогли спасти жизнь малолетнего ребёнка, нуждающегося в срочной медицинской помощи

Житель города Тулы выразил благодарность сотрудникам отдельного специализированного взвода Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области – полицейские помогли оперативно доставить маленького ребенка в городскую больницу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии