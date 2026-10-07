НТК направила 188,5 тыс. вагонов угля для устойчивого энергоснабжения Урала, Сибири и Дальнего Востока

АО «Национальная транспортная компания» (НТК) с начала 2026 года обеспечила перевозку 188,5 тыс. вагонов энергетического угля для теплоэлектростанций и объектов жилищно-коммунального комплекса.
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