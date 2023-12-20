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Суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных праймериз

Суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных праймериз

Верховный суд штата Колорадо принял решение запретить Дональду Трампу, бывшему президенту Соединенных Штатов, принимать участие в местных праймериз для определения кандидата в президенты от республиканской партии в 2024 году.

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